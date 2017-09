03-09-2017, Johan Wildeboer

38 huishoudens tijdelijk zonder water na leidingbreuk (Video)

Siddeburen - Zondagmorgen zijn 38 huishoudens zonder water komen te zitten door een leidingbreuk.

Rond 11:00 uur werd de breuk opgemerkt aan de Singellaan door een buurman die in de achtertuin aan het werk was. Doordat het water onder grote druk uit de grond kwam, was er kort sprake van paniek. Gelukkig wisten de buurt kinderen de paniek snel om te buigen in veel lol en plezier. De gemeente Slochteren werd gebeld om het probleem te zoeken en op te lossen.

Volgens een buurtbewoner was dat in korte tijd al de 2e keer dat er een soortgelijke breuk is ontstaan. Tegen het einde van de middag verwacht de Gemeente de lekkage te hebben verholpen. Buurtbewoners begonnen intussen met het opruimen van de rommel die op de straat was beland. Tijdens de lekkage was de Singellaan afgesloten.

Water is inmiddels weer normaal.