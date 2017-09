03-09-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Gasleiding geraakt na werkzaamheden

Foxhol - Tijdens het boren van een gat in de grond in de tuin van een woning aan de Pluvierstraat in Foxhol is zondagmiddag een gasleiding geraakt.

De brandweer heeft bij aankomst metingen verricht in afwachting van medewerkers van Enexis die het lek later hebben gedicht.