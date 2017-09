04-09-2017, Patrick Wind & redactie Martin Nuver

Auto te water na ongeval Schuitendiep (Video)

Groningen - Bij een ongeval tussen twee voertuigen op het Schuitendiep in de stad is maandagmorgen een auto in het water terechtgekomen. Deze reed dwars door een hek na het ongeval. 1 man sprong gelijk erin om de bestuurder te redden.

De bestuurder liep hierbij een nat pak op, maar raakte niet gewond en kon zelf aan de kant komen. De brandweer heeft de auto weer boven water getakeld omdat het in de vaarweg lag van de rondvaartboot. Een berger heeft twee auto`s weggesleept. Dvhn Tv Noord Oogtv