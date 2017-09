04-09-2017, Oogtv.nl tekst

Ongeval tussen fietser en trein: 1 dode

Kollumerzwaag - Op een spoorwegovergang in het Friese Kollumerzwaag is maandagmorgen een fietser door een trein aangereden. De fietser is overleden.

Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen Buitenpost en Leeuwarden. Arriva zet bussen in. Het is nog onduidelijk wanneer de treinen weer gaan rijden. (Oogtv.nl)