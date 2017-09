04-09-2017, Politie Groningen & Haren Facebook & VeiligVerkeerNederland

De scholen zijn weer begonnen!

Groningen - Wees alert; Aan het begin van het schooljaar zijn kinderen vol van vakantieverhalen en van de spanning van een nieuw schooljaar.

Ook lopen en fietsen veel kinderen een nieuwe route naar school. Jullie en andere verkeersdeelnemers zien na lange tijd weer schoolgaande kinderen op de weg. Met de actie 'De scholen zijn weer begonnen' maakt VVN u extra alert op scholieren in het verkeer. Want hoe beter iedereen rekening houdt met elkaar, hoe beter het is voor de verkeersveiligheid.