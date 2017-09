04-09-2017, Oproep van gedupeerde

Oproep: Getuigen gezocht van botsing Westerlee

Westerlee - Afgelopen weekend, in de nacht van zaterdag op zondag, om 2.34 uur is mijn geparkeerde Renault Clio aangereden die aan de hoofdweg in Westerlee stond.

Dat moet een behoorlijke klap zijn geweest aangezien mijn auto na het ongeluk 10 meter verderop stond. De bestuurder van de auto die het ongeval heeft veroorzaakt is doorgereden. Het betreft vermoedelijk een groene Toyota, waarschijnlijk een Corolla aan de onderdelen te zien. Hij is van de Hoofdweg de Molenstraat ingereden, heeft nog onderdelen verzameld die hij verloren was en is daarna de Veenweg opgereden, het veld in.

Er moet dus ergens in de buurt een groene Toyota of auto zijn, rechtsvoor zwaar beschadigd.(Er was op dat moment feestweek in Westerlee, het kan zijn dat de auto vanaf de feesttent kwam. Feest was net afgelopen) Zie foto hieronder van de schade die men kreeg.

Tips naar Hilde