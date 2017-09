04-09-2017, Politie Ommelanden West Facebook

Meerdere inbraken in winkels in leek

Leek - Afgelopen nacht is er bij diverse winkels in het centrum van Leek ingebroken. Onder andere bij een winkel aan de Schreiershoek, een winkel aan de S. Leviestraat en een ook bij een winkel aan de Bosweg.

Er zijn verschillende manieren gebruikt om de panden binnen te komen. Mogelijk dat iemand vannacht iets heeft gezien of gehoord. Ook als u de afgelopen dagen iets opvallends heeft gezien, dan mag dit doorgegeven worden aan de politie. Dit kan via 0900-8844