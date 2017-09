05-09-2017, Politie Ommelanden West Facebook

Veel inbraken in woningen en auto`s

Groningen - De politie ziet de laatste tijd in het werkgebied en de omliggende werkgebieden een toename in woninginbraken en auto inbraken. Hieronder een aantal opmerkingen hierover.

Autokrakers de baas!



Een auto-inbreker heeft geen bepaalde auto op het oog, maar kijkt om zich heen of hij een voor hem aantrekkelijke auto ziet. Een lege boodschappentas in je auto kan al genoeg zijn om hem te doen besluiten een ruit in te tikken. Voorkom dat dit jou overkomt.

Signalen



Als geen ander kennen dieven kenmerken die aangeven dat er waarschijnlijk wat te halen valt. Nog veel navigatieapparatuur zit met een zuignap op de voorruit. Als je de apparatuur weghaalt, blijft een ronde cirkel op de voorruit achter. Dieven letten daarop, dus veeg deze cirkel altijd goed weg. Ook wordt navigatieapparatuur vaak opgeladen via de aansluiting van de sigarettenaansteker. Zodra dieven zien dat er geen sigarettenaansteker in de aansluiting zit, weten ze al genoeg. Plaats daarom je sigarettenaansteker altijd terug. Dieven weten ook dat navigatieapparatuur en radiofrontjes vaak in het dashboardkastje worden verstopt.

Stop daarom niets in dit kastje en zet het kastje open, zodat dieven zien dat het leeg is. Moet de laptop van de zaak toch in de auto achterblijven? Berg ‘m dan uit het zicht op in de kofferbak en schakel ‘m helemaal uit. Met speciale apparatuur is deze namelijk door het Bluetooth-signaal te detecteren. Overweeg de aanschaf van een goedgekeurde autokluis.

Meer weten over wat je zelf kunt doen om diefstal uit of van je auto te voorkomen. Kijk dan op www.politie.nl of www.hoeveiligismijnwijk.nl.

Woninginbraken



Ook al ga je maar even weg, sluit toch alles goed af! Laat ramen nooit openstaan, ook niet op een kier. Dan kunnen ze namelijk eenvoudig ingetrapt worden. Sluit je voor- en achterdeur goed af. Bedenk ook dat inbrekers via de bovenverdieping of zelfs via een dakraam je woning kunnen binnendringen. Voorkom dat er bij jou wordt ingebroken.