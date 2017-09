05-09-2017, Ingezonden

OPROEP: Trouwring gevonden in Leens

Leens - Een verlovingsring/trouwring met daarin de naam... Harry, 26-12-75 getrouwd op 30-6-78 (dus bijna 40 jaar getrouwd)

Wie weet of kent een Harry (gaat om een wat oudere persoon) if bent u het zelf?. Mocht u weten om welke Harry het gaat neem dan contact op met onze redactie via het contactformulier.