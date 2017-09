Bij de meldkamer kwam rond 03:30 uur een melding binnen van een inbraakalarm in een winkel aan De Schans. Meerder agenten zijn hierop naar de winkel gereden en zagen dat daar een inbraak had plaatsgevonden. Mogelijk zijn hierbij rookwaar gestolen. Tijdens het onderzoek in de buurt meldde een getuige zich bij de agenten en vertelde dat hij een voor hem onbekende auto had gezien.

De bewuste auto werd door de collega’s in de gaten gehouden en toen er twee mannen in de auto stapten zijn zij gecontroleerd. Bij deze controle troffen de agenten in de auto tassen met rookwaar aan. Hierop zijn de mannen uit Den Haag aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. De auto en aangetroffen tassen zijn in beslag genomen voor het onderzoek.