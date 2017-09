06-09-2017, Politie.nl

Verdachten drugshandel aangehouden na ongeval met auto

Borger - De politie heeft dinsdagmiddag langs de N34 drie verdachten aangehouden. Ze zaten in een auto die daar van de weg raakte en in een droge sloot tot stilstand kwam.

De inzittende die is ontkomen is nog niet opgespoord. De drie aangehouden verdachten zijn ingesloten voor een verder onderzoek. Het gaat om een 40-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze, een 28-jarige man uit Leek en een 29-jarige man uit Groningen.

Een vierde verdachte wist te ontkomen. Na de aanhoudingen werden geld en drugs in en bij de auto aangetroffen. De auto en de andere spullen zijn in beslag genomen. De auto raakte vermoedelijk van de weg door te hoge snelheid, zo werd door meerdere getuigen gemeld. Wie van de inzittenden de bestuurder is geweest is nog niet duidelijk.