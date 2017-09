05-09-2017, Sander Graafhuis/ 112Haren.nl

Brandweer Haren helpt schaap

Haren - Dinsdag aan het begin van de avond werd de brandweer van Haren opgeroepen voor een melding van een schaap in de problemen aan de Dr. E.H. Ebelsweg.

Een oplettende automobilist(e) zag een schaap in een diepe droge sloot lopen en dacht dat het dier er niet meer uit kon komen. Nadat de brandweerlieden naar de sloot liepen kroop het schaap zelf weer de kant op. Honderd meter veder zat een schaap met zijn vacht vast in wat bosjes, ook deze is in het bijzijn van de brandweer los gekomen.

Na een kwartier kon de brandweer weer retour en liepen alle schapen weer veilig op het gras.

Ter info:

Zaterdag 30 September is er een open dag bij brandweer Haren.