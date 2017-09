06-09-2017, Infoleek.nl foto`s

Man ernstig gewond na ongeval in Zevenhuizen

Zevenhuizen - Aan de Diepswal bij Zevenhuizen is woensdagochtend rond 11:20 uur een auto in de bosschages geraakt.

Door nog onbekende oorzaak is de auto in een bocht rechtdoor gereden. De autobestuurder is bij het ongeval zwaargewond geraakt.

De brandweer van Leek is ter plaatse met twee tankautospuiten, evenals een ambulance, meerdere politie-eenheden en het Mobiel Medisch Team per traumahelikopter is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Een hulpverleningsvoertuig met kraan van brandweer Groningen was aanrijdend naar het ongeval, maar bleek bij aankomst van brandweer Leek niet meer nodig te zijn.

De brandweer heeft de man uit zijn benarde positie bevrijdt en overgedragen aan de ambulance en het MMT. De man is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, de arts en verpleegkundige van het Mobiel Medisch Team zijn meegegaan in de ambulance. De Verkeersongevallen Analyse van Politie Groningen doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.