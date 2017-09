06-09-2017, Ditisroden.nl

Fors ongeval met letsel bij Roden (Video)

RODEN - Woensdagmiddag om 14.00 uur zijn er op de Maatlanden in Roden twee auto's frontaal in aanraking gekomen met elkaar.

Hierdoor is er een automobilist met zijn auto op de zijkant in de berm belandt en de andere automobilist schuin op de weg komen te staan.



De automobilist die op de zijkant in de berm is belandt is vermoedelijk zelf uit het voertuig gekropen. De andere automobilist werd door de brandweer uit de auto gehaald en gestabiliseerd door het ambulancepersoneel.



Hierna is de bestuurder naar het ziekenhuis gebracht met onbekende letsel. Of de andere bestuurder ook letsel heeft opgelopen is niet bekend.