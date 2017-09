07-09-2017, Politie.nl

Jongeman aangehouden voor onnodig bellen 112

Groningen - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 19-jarige inwoner van Groningen aangehouden voor het onnodig bellen van het alarmnummer 112.

De mobiele telefoon van de jongeman werd in beslag genomen. De 19-jarige had een conflict met een portier van een uitgaansgelegenheid aan het Boterdiep over een achtergebleven tas. Toen de Groninger zijn gelijk niet kon krijgen, belde hij met de Meldkamer Noord-Nederland. De jongeman wilde graag dat agenten hem gingen helpen om zijn tas terug te krijgen. Blijkbaar ging dit hem niet snel genoeg want de 19-jarige bleef maar 112 bellen.

Agenten probeerden te bemiddelen tussen de portier en de jongeman. De uitkomst hiervan was dat hij de volgende ochtend zijn tas kon ophalen. De Groninger kreeg te horen dat hij hiervoor niet weer met 112 moest bellen. De agenten vertrokken vervolgens naar een volgende melding. Niet veel later werd de Meldkamer Noord-Nederland weer diverse keren door de 19-jarige gebeld.