07-09-2017

Forse brand in Nieuw Buinen (Video)

Niew Buinen - Bij een brand in een bedrijfspand aan de Industrieweg in Nieuw-Buinen zijn donderdagmiddag twee personen gewond geraakt.

Volgens omstanders zou door een nog onbekende oorzaak een explosie zijn geweest in de spuiterij van het pand.



Naast veel brandweerwagens uit Groningen en Drenthe is ook het mobiel medisch team met de traumahelikopter ter plaatse gekomen om hulp te verlenen.



Over de toestand van de slachtoffers is niets bekend.