07-09-2017, 112Gr.

Forse brand in Nieuw Buinen

Niew Buinen - Aan de Industrieweg in Nieuw Buinen is donderdagmiddag rond 13:25 uur brand uitgebroken bij een agrarisch bedrijf. Er is veel rookontwikkeling.

Al snel werd er opgeschaald naar middelbrand.