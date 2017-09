07-09-2017, Oproep van familie

Damian Eggens weer terecht

Hoogezand - Woensdag 6 september om 07.30 is hij naar school gegaan vanuit Hoogezand en is daar niet aangekomen.

Wie heeft damian nog gezien of weet waar Damian is laat het ons weten via 0633737313.(familie)

Update; hij is terug.