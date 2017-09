08-09-2017, Patrick Wind & redactie Martin Nuver

Brandstichting in de Gerard ter Borchstraat

Groningen - Aan de Gerard Ter Borchstraat in Groningen heeft donderdagavond om 21:40 uur een auto in brand gestaan.

Eerder die avond(19:30 uur) was er ook al een buitenbrand 25 meter verderop. De brandweer heeft de auto afgedekt met een deken om zo de sporen zo min mogelijk te wissen. De technische recherche deed onderzoek. De straat was afgesloten. Ook werd een kledingstuk in beslag genomen.