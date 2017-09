08-09-2017, Jeroen Bos/ 112Groningen.nl & Gerrie de Groot video

Ongeval letsel in Winschoten (Video)

Winschoten - Bij een eenzijdig ongeval op de B. Haitzemastraat in Winschoten is donderdagavond een jongen gewond geraakt.

De automobilist is met zijn voertuig uit de bocht geraakt en heeft hierdoor een lantaarnpaal omver gereden. Door de klap is een ondergrondse waterleiding gesprongen.



De verkeersongevallen analyse heeft de situatie in kaart gebracht en zal onderzoek doen naar de exacte oorzaak.