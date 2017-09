08-09-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Grote brandweeroefening bij Qsil in Winschoten

Winschoten - De brandweer van Winschoten, Scheemda, Finsterwolde, Stadskanaal en Veendam hielden gisteren een grote brandweeroefening bij Qsil of in de volksmond Philips Lighting. Het onderstaande scenario betreft dus een oefening.