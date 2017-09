08-09-2017, Patrick Wind

Ongeval letsel bij de Esserweg

Groningen/ Haren - Op de Esserweg heeft vrijdagmiddag een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en een fietser.

Er viel 1 gewonde. De gewonde is meegenomen naar het ziekenhuis. Een voorrangsfout is de oorzaak. De VOA deed onderzoek. De weg was tijdelijk dicht.

Dvhn