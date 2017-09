Gelukkig heeft het meisje dit niet gedaan en is de school in gelopen. Wij zijn op zoek naar deze man. We hebben de afgelopen dagen veel reacties uit het dorp gehad, ook m.b.t. verdachte situaties. Zo werd o.a. een kenteken doorgegeven van een bestelauto, die mensen hadden zien rondrijden. Hiernaar is onderzoek verricht en we hebben de bestuurder van deze bus gesproken. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat het genoemde kenteken en bestuurder NIETS met deze zaak van doen hadden.

Daarom zoeken we verder. We vragen iedereen om verdachte situaties direct bij ons te melden en als je informatie hebt om dit aan ons door te geven.

Verder zijn er door de school brieven meegegeven aan de leerlingen met daarin enkele belangrijke adviezen voor ouders. Die willen we hier ook even noemen, omdat ze eigenlijk voor alle ouders met schoolgaande kinderen gelden.

· Ga met je kind in gesprek en houd het algemeen en treedt niet in detail waardoor alles en iedereen als onveilig gezien kan worden.

· Benoem dat ze niet mee moeten gaan met vreemden en dat ze, een voor hun, veilige plek opzoeken.

· Laat ze “vreemde en gekke” situaties wel melden.

Ook in de media wordt nu aandacht besteed aan dit voorval. Wij nemen de zaak heel serieus en zullen extra surveilleren in De Wilp. Wij vragen iedereen om bij verdachte situaties of bij berichten over een mogelijke verdachte niet zelf iets te ondernemen maar dit vooral aan de politie over te laten te laten. Wij zien dat er veel informatie via sociale media en via whats appgroepen wordt gedeeld. Maar alle informatie moet wel op de juiste waarde worden geschat en nagetrokken voordat er actie ondernomen kan worden.

Bel bij verdachte situaties altijd met 112 en blijf informatie aan ons doorgeven zodat wij deze zaak zo snel mogelijk kunnen oplossen.