09-09-2017, Patrick Wind (foto 7 & 8) & Martin Nuver 112gr. video

Overval op Domino`s Pizza Stoepemaheerd (Video)

Groningen - Domino`s Pizza aan de Stoepemaheerd in Beijum is vrijdagavond rond 23:15 uur overvallen. Daarbij is gedreigd met een mes. De recherche deed onderzoek en er was een speurhond.

De overvallers zijn er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan. Ze zijn nog spoorloos. Volgens de politie gaat het om drie daders waarbij er één op de uitkijk heeft gestaan. Niemand raakte gewond bij de overval. Twee van de overvallers zouden 1.70 a 1.75 en 1.80 lang zijn en licht getint. Beide overvallers waren donker gekleed. Een had een masker op en de ander een zonnebril. Persbericht volgt zaterdag. Info over deze zaak bel dan 09008844 Tv Noord