09-09-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Rookmelder wekt bewoners (Video)

Niebert - Een rookmelder heeft afgelopen nacht zijn nut maar weer eens bewezen.

Hoe belangrijk een rookmelder in je woning is, werd afgelopen nacht maar weer eens bewezen in Niebert. Om 2.10 uur werd de brandweer van Marum geallarmeerd voor een gebouwbrand (schoorsteen) aan de Molenweg in Niebert. Op een van de kamers was de rookmelder afgegaan door smeulend isolatiemateriaal in de vloer. De brandweer van Marum en een hoogwerker van de brandweer uit Groningen kwamen ter plaatse. Om bij het isolatiemateriaal te komen, moest de vloer rondom de schoorsteen worden verwijderd.

Hier bleek dat het isolatiemateriaal al behoorlijk was zwart geblakerd. Door de schoorsteenbrand en de opstelling van de brandweer en de hoogwerker, werd de Molenweg tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Gezien het nachtelijke tijdstip leverde dit niet al te veel problemen op voor het verkeer. Volgens een woordvoerder van de brandweer, hadden de bewoners vandaag de kachel weer aangezet, wat mogelijk een oorzaak was van het in brand raken van het isolatiemateriaal.