09-09-2017, DitisRoden.nl/Coby van Zanten

Auto raakt van de weg bij Roden

RODEN - Zaterdagmiddag was er een eenzijdig ongeval nabij kruising Ceintuurbaan Noord/Oosteinde in Roden.

Door nog onbekende oorzaak raakte een bestuurster van de weg en raakte daarbij een boom waarna het in de sloot belandde.



Een attente voorbijganger alarmeerde de politie en was snel ter plaatse. Bestuurster kon geen reden geven wat er was gebeurd, maar gaf aan opgelucht te zijn dat het bij een eenzijdig ongeval bleef.