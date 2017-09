09-09-2017, Joey lameris & Martin Nuver

Woningbrand Korreweg Groningen

Groningen - Op de derde verdieping van een woning aan de Korreweg in de stad heeft zaterdag om 16:25 uur een brandje gewoed tussen de muur en een wasmachine.

De brand woedde in een ruimte op de derde verdieping van de woning. De brand was snel onder controle. Voor de schade komt Salvage ter plaatse. De oorzaak is onbekend.

Een brandweerman van de stad was afgelopen week overleden, daardoor hing een zwart lint(rouwlint) aan de linkerspiegel van de tankauto en bij de kazerne hangt de vlag halfstok. Gister meldde de commandant dat op zijn Twitter.