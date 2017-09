09-09-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl & Martin Nuver 112Gr.

Geslaagde open dag bij brandweer Leek (Video)

Leek - Vandaag was de open dag bij brandweer Leek van 10.00 uur tot 16.00 uur bij brandweer Leek met diverse activiteiten voor jong en oud. Ondanks de korte regenbuien hebben veel mensen een kijkje genomen.

Zo kon men blussen met schuim of een huis blussen met water. In de voorlichtingscontainer kon men zelf ervaren hoe snel je de oriëntatie verliest bij een brand in je eigen woning en kregen mensen tips wat je hier aan kunt doen. Kinderen kunnen ook met het redgereedschap van de brandweer fietsen doorknippen of zich aanmelden voor de jeugdbrandweer.





Demonstraties

Vandaag zijn er verschillende demonstraties gegeven waarbij de jeugdbrandweer liet zien hoe ze een gebouwbrand blussen. Ook was er een demonstratie van een vlam in de pan en zag men wat men in zo’n situatie het beste kan doen. Leuk om te zien wat het brandweerwerk inhoudt.



Vlag halfstok

Bij de brandweerkazernes in de provincie hangen vandaag de vlaggen halfstok en rijden de brandweerwagens in de stad Groningen met zwarte lintjes aan de spiegel vanwege het overlijden van een collega na een lange ziekteperiode.