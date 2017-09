09-09-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Paard raakt in sloot bij Tolbert

Tolbert - Een boer zag zaterdagmorgen dat het schrikdraad om zijn weiland langs 't Kret niet meer intact was en los in het gras. Even later zag hij dat één van zijn paarden in de sloot lag met het hoofd op de wal.