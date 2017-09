10-09-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Sauna vat vlam in woning Zuidbroek

Zuidbroek - In een woning aan de Boslaan in Zuidbroek heeft zaterdagochtend korte tijd brand gewoed.

De brand woedde in een sauna in de woning. De gealarmeerde brandweer van Zuidbroek had het vuur bij aankomst van de hoogwerker uit Hoogezand al onder controle.