10-09-2017, Johan Wildeboer

Koe met kalf te water, Kalfje overlijd

Middelstum - Zondagmorgen zijn de spuitgasten van Middelstum uitgerukt voor een koe te water aan de Oosterburen in Middelstum.

Bij aankomst van de brandweer bleek de koe inderdaad in een forse sloot te zijn beland. Omdat de koe er al vermoedelijk een tijdje in lag werd besloten om niet aan de koe te gaan trekken, maar met behulp van een shovel het diertje zo snel mogelijk op de kant te trekken. Kalf overleden, De koe bleek drachtig te zijn van een kalf. Helaas na onderzoek van de boer en de veearts moest worden geconcludeerd dat het kalf was overleden. De arts zal het diertje bevrijden. Na een klein uurtje keerden de manschappen weer terug naar de kazerne.