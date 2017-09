10-09-2017, Politie.nl

Aanhoudingen na mishandeling in woning

Warffum - De politie heeft zaterdagavond in Warffum twee mannen aangehouden. Het duo wordt ervan verdacht een 26-jarige man uit die plaats ernstig te hebben mishandeld. Het slachtoffer moest vanwege zijn verwondingen worden behandeld in een ziekenhuis.