10-09-2017, Johan Wildeboer-112Groningen

Twee koeien vallen in mest kelder

Ten Post - Zondagmiddag werden de spuitgasten van Ten Boer opgeroepen voor twee koeien in problemen.

Aangekomen op het adres in Ten Post bleken er 2 koeien in een mestkelder te zijn gevallen. Omdat al snel duidelijk was dat er een kraan aan te pas moest komen om de dieren goed te kunnen bevrijden werd het hulpverleningsvoertuig met een kraan uit Groningen er bij gevraagd. Na dat er een plan van aanpak was besproken met de boer kon de redding beginnen.

Aangezien de werk ruimte behoorlijk krap was werd er veel nauwkeurigheid gevraagd van de hulpverleners. Na ruim 2 uur wisten de spuitgasten de dieren veilig en ongedeerd uit de kelder te takelen.

Later is bij de boer onder het genot van een kop koffie het één en ander na besproken waarna weer koers werd gezet naar de kazerne.