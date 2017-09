10-09-2017, Johan Wildeboer-112Groningen

Spoorboom kapot gereden bij Uithuizermeeden

Uithuizermeeden - Zondagmorgen is er een spoorwegboom kapot gereden aan de Kerkstraat in Uithuizermeeden

Hoe en door wie de boom kapot is gereden is niet bekend. Het treinverkeer passeerde stapvoets en claxonnerend de overgang. Wanneer de boom word gerepareerd is niet bekend.