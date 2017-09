10-09-2017, Patrick Wind & Martin Nuver

Autobrand Johannes Vermeerstraat Groningen (Video)

Groningen - Aan de Johannes Vermeerstraat stond zondagavond een auto in brand. Ter plaatse stond de voorkant in lichterlaaie.

Buurtbewoners zagen een vrouw wegrennen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De straat was afgezet. Een uur later kon men weer naar dezelfde wijk vanwege een autobrand. Hierbij is 1 verdachte aangehouden.

