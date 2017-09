11-09-2017, Jeroen Bos 112Gr

Strobalen in brand bij Scheemda

Scheemda - Maandagmorgen stond aan de Scheemderzwaag in Scheemda een grote stapel strobalen in de brand.

De gemeente Oldambt had de weg van Scheemda naar Noordbroek afgesloten voor het verkeer. Tweede keer Opmerkelijk is dat vorige week dinsdag aan de Pastorieweg 100 meter aan opgeslagen gras/ stro weg brandde.