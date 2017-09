11-09-2017, Johan Wildeboer

Dorpsoefening Ten Post nat maar leerzaam

Ten Post - Maandagavond heeft het korps van Ten Boer een brandweeroefening gehouden in de oude Openbare Bassischool de Lessenaar in Ten Post.

De oefening was bedoeld om inwoners kennis te laten maken met het werk van de brandweer. 'Prio 1 Schoolbrand Oldenhuisstraat Ten Post 1731" was de melding voor de manschappen op de tankautospuit.

Terwijl er 40 mensen naar de commandant van de brandweer, Robert de Wit, staan te luisteren over de gevaren die bij brand kunnen ontstaan en waarom het voor je gevoel erg lang kan duren voor de brandweer er pas is, hoort men in het dorp de bekende brandweer sirene.









Kinderen vliegen naar de hekken en ook de volwassenen vinden het eigenlijk toch wel spannend. De brandweerlieden stappen uit hun voertuig en worden gelijk opgewacht door de melder die zichtbaar in paniek is.









De brandweermannen beginnen net als bij een echte brand gelijk met hun protocol. Twee man rechts en twee man links op verkenning om te kijken hoe het pand er uit ziet en waar zich de brand bevindt. Ook werd er goed gekeken of men eventuele slachtoffers kon lokaliseren.









Terwijl de mensen worden bijgepraat over de procedure van de brandweer die bij een brand als dit wordt gebruikt, zetten de spuitgasten de eerste binnenaanval in. Er blijkt een bankstel en een tv-meubel in de brand te staan. Doordat de brand heftig was is het naar een ander vertrek doorgeslagen waardoor een tweede koppel met blusslang zich op die brandhaard concentreerde.





Nadat de brand onder controle is komt het bericht dat er mogelijk nog iemand in het pand aanwezig zou kunnen zijn. Direct besluit de bevelvoerder om het slachtoffer te zoeken en zo snel mogelijk naar buiten te brengen. Na 5 minuten vinden de spuitgasten het slachtoffer op de wc en werd vervolgens overgedragen aan de ambulance. Omdat niet bekend was om hoeveel mensen het precies ging, ging de zoektocht nog even verder. Door uitstekend speurwerk werd er nog een hond gered en ook in veiligheid gebracht.









Inmiddels is het hard gaan regenen en kunnen de mensen de oefening gedeeltelijk van uit een ander vertrek van de school mee kijken. Binnen werden de bewoners die zijn komen kijken geïnformeerd over hoe te handelen bij brand.





Het valt daarbij op dat veel mensen bijvoorbeeld niet weten waar exact een brandmelder behoord te hangen. Namelijk aan het plafond van uw woning.





Door een avond als dit te bezoeken worden mensen zich meer bewust van het gevaar dat er kan ontstaan. Voor thuis krijgen ze een folder mee om door te lezen.



Voor de kinderen mocht het de pret niet drukken want zij waren druk in de weer om de brandweer auto goed van binnen en van buiten te bekijken. Na ongeveer 2 uur vertrekken de spuitgasten weer naar de kazerne.



Mocht u nu ook vragen hebben over uw brandveiligheid in huis, neem dan contact op met de brandweer. Zij kunnen u precies vertellen wat u zelf kunt doen om het leven van u zelf en van anderen te redden.