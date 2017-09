12-09-2017, Politie Groningen & Haren Facebook

Nepwapen + mes inbeslaggenomen aan de Loefzijde

Groningen - Zondagavond zag een voorbijganger dat een jongen met een pistool in zijn hand over de Loefzijde liep.

Toen de politie ter plaatse kwamen troffen ze drie jongeren aan waarvan een 15-jarige jongen in het bezit was van een nepwapen (balletjespistool) en een mes. Hij verklaarde dat hij deze had gekocht tijdens zijn vakantie in Spanje. We hebben de wapens in beslag genomen en de jongen is gehoord.

Omdat dit wapen voor afdreiging geschikt is, is dit in NL verboden.

