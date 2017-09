12-09-2017, Johan Wildeboer

Hogedruk leiding geknapt aan de Delleweg

Middelstum - Dinsdagavond moesten de spuitgasten van Middelstum uitrukken voor een gaslekkage aan de Delleweg.

Bij aankomst van de brandweer bleek een voorbijganger een sterke gaslucht te hebben geroken. Toen de brandweer met de meting bezig was, werd al snel duidelijk waar de lekkage was ontstaan. Door het bermgras was het gas te horen. Voor de brandweer zat er niks anders op dan te wachten op de monteurs van Enexis. Die constateerde dat het om een hogedruk leiding van een woning zou gaan. De brandweer besloot na overleg met de monteur om weer terug naar de kazerne te keren.