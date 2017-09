12-09-2017, Jeroen Bos/ 112Groningen.nl

Grote stapel stro brand nu al twee dagen

Scheemda - Sinds afgelopen maandagochtend woedt er aan de Scheemderzwaag een brand in een grote stapel strobalen.

De gemeente Oldambt heeft vanwege de brand de weg van Scheemda naar Noordbroek afgesloten voor het verkeer.



De stapel is zo groot dat de brand nog enkele dagen zal nabranden. De brandweer adviseerde bewoners die last hebben van de rook om de ramen en deuren te sluiten. Dit advies is de komende dagen ook van kracht.