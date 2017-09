13-09-2017, persbericht

Lifeguard worden?

Groningen - Ook dit seizoen start de Groninger Reddingsbrigade met een Lifeguard opleiding. De opleiding is al enkele jaren een groot succes.

Zowel mensen met als zonder reddingsbrigade achtergrond kunnen binnen een jaar volledig worden opgeleid tot professioneel Lifeguard Open Water.

Voornamelijk jongeren en studenten volgen de opleiding en gaan vervolgens in de zomer aan het werk bij de strandwacht. Ook afgelopen zomer hebben de lifeguards van de GRB weer heftige dingen meegemaakt aan de stranden en zijn ze bovendien vrijwillig actief geweest op vele evenementen in en rondom het water in Groningen. Ook de lifeguards in opleiding zullen door middel van het meedraaien op evenementen de nodige ervaring op doen om hun opleiding af te kunnen ronden.

Nog steeds is er bij de Groninger Reddingsbrigade behoefte aan extra capaciteit om de vele waterevenementen veilig te houden. Ook in de zomers is de vraag naar lifeguards aan de stranden hoog. Daarom zoeken wij jou!

De selecties voor de opleiding starten vrijdagavond 15 september om 20.00 uur in het Helperzwembad te Groningen. Voor meer informatie of aanmelden kan men kijken op

www.groningerreddingsbrigade.nl/lifeguard of mailen naar [email protected]