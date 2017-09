13-09-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Forse schade door voorrangsfout

Boerakker - Door het niet verlenen van voorrang zijn woensdagmorgen twee auto's bij een aanrijding zwaar beschadigd geraakt.

Bij een aanrijding op de Bakkerom (N388) in Boerakker zijn vanmorgen twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Waarschijnlijk is de aanrijding veroorzaakt door een voorrangsfout. De betrokken bestuurders zijn onderzocht door ambulancepersoneel.

Onbekend is of er ook iemand naar een ziekenhuis is overgebracht. De politie maakte rapport op van de aanrijding. Berger Collewijn, en later ook Poort kwamen ter plaatse om de beschadigde auto's af te slepen. Het verkeer ondervond enige hinder van de aanrijding.