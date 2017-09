13-09-2017, KNMI.nl bron & Foto Kevin van der Laan, Paddepoel

KNMI geeft code oranje wegens storm

Groningen - Het KNMI heeft voor Groningen van 11.00 uur tot 16.00 uur code oranje afgegeven vanwege (zeer) zware windstoten. De rest van de dag geldt van 8.00 uur tot 19.00 uur code geel.

De windrichting is zuidwest tot west. In de provincies Groningen, Friesland, Wadden- en IJsselmeergebied, Zuid-Holland en Noord-Holland komen morgenochtend en -middag zeer zware windstoten voor van meer dan 100 km/uur. In het noordelijk kustgebied zijn windstoten tot circa 120 km/uur mogelijk.

In de namiddag en avond neemt de wind van het zuidwesten uit af.

Windstoten

Gevaar door zware windstoten. Risico op omvallende bomen en losse takken. Tref maatregelen om schade of letsel te voorkomen. Gevaarlijke situaties voor verkeer en watersport. Ga voorbereid op reis en houd rekening met langere reistijden. Volg weerberichten en waarschuwingen.

Kleurcodes weeralarm

Code groen = geen bijzonderheden

Code geel = wees alert

Code oranje = wees voorbereid

Code rood = onderneem actie

