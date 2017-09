13-09-2017, Jeroen Bos/ 112Groningen.nl

Steiger afgebroken i.v.m harde storm in Pekela

Pekela - Een bewoner van de Prins Mauritsstraat in Oude Pekela vertrouwde om 12:15 uur zijn steiger niet met de enorm harde wind. Hij liet de brandweer de stevigheid controleren. Er zat veel beweging in de steiger door de storm.

Hij is neergehaald later i.v.m de veiligheid. Op meer plekken werden steigers uit voorzorg naar beneden gehaald.