13-09-2017, Johan Wildeboer - 112Groningen.nl

Brandweer oefent in Hellum

Hellum - Dinsdagavond heeft de brandweer van Siddeburen samen met brandweer Wagenborgen geoefend aan de Hoofdweg in Hellum

De brandweer van Siddeburen werd gealarmeerd voor een brand bij loonbedrijf De Haan in Hellum. Het contact tussen de melder en meldkamer was verbroken en daardoor was het niet duidelijk wat er precies brandde. Door de plaatselijke bekendheid heeft de bevelvoerder direct opgeschaald naar middelbrand en is ook blusgroep Wagenborgen en OvD Midden opgeroepen. Bij aankomst van TS Siddeburen werd duidelijk dat er brand was in de schuur van de boerderij en dat er buiten een slachtoffer bekneld zat onder een omgevallen trekkerband. De eigenaar van de boerderij was inmiddels ook gearriveerd en vertelde dat zijn zoon en vrienden een biertje aan het drinken waren in de schuur maar niet buiten waren gekomen. Daarop zijn de manschappen van Siddeburen naar binnen gegaan om de slachtoffers en de brandhaard te zoeken. Inmiddels was TS Wagenborgen ook gearriveerd en hebben zich bekommert om het slachtoffer buiten. De melder was ondertussen ook gevonden. Deze was door de spanning onwel geworden en moest gereanimeerd worden. Door de omvang van het pand en incident is er opgeschaald naar Grote brand, en kwam er een 3e TS ter plaatse. Nadat alle slachtoffers in veiligheid waren gebracht kon er worden afgeblust. Al met al een leerzame oefening met veel schakelmomenten.