13-09-2017, 112Groningen.nl

Brandweer haalt takken uit boom in Termunten

Termunten - De brandweer van Woldendorp is woensdagmiddag opgeroepen voor een stormschade aan de Houwerdastraat in Termunten.

Door de harde wind waren er meerdere takken los geraakt uit een boom. Nadat de brandweerlieden de tak uit de boom hadden gehaald, kon deze in stukken worden gezaagd. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.