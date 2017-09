13-09-2017, Patrick Wind

Auto raakt van de weg op de N7 Groningen

Groningen - Op de N7 t.h.v knooppunt Euvelgunne(A7 Hoogezand richting Groningen) heeft woensdagavond een ongeval plaatsgevonden. Er viel 1 gewonde.

In de bocht ging het mis waarna de auto op de kop in een sloot terecht kwam. De bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis. Berger Poort heeft de auto vakkundig aan wal getrokken en afgesleept. 1 rijstrook was tijdelijk dicht.

Dvhn

Tv Noord