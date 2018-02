09-02-2018, 112gr.

Nog een paar standhouders gezocht voor 112GroningenDag 16-06-18

Groningen - Op zaterdag 16 juni 2018 wordt van 10.00 tot 17.00 uur de tweede editie van de 112GroningenDag gehouden in MartiniPlaza Groningen. Bestrating.nl is opnieuw de hoofdsponsor.

Voor deze dag zijn wij ook opzoek naar wat nieuwe standhouders voor de 112Dag en veiligheidsmarkt. Het doel van de 112GroningenDag is de burger actief kennis te laten maken met hulpdiensten, over hun werk en taak bij een calamiteit en of hulpverlening. En belangrijker, de burger vooral te informeren over preventie en voorkomen van calamiteiten. De organisatie ligt in handen van de calamiteitensite 112Groningen.nl.

Op deze dag willen wij met tal van doorlopende activiteiten naar schatting tussen de 10.000 en 15.000 bezoekers ontvangen in de Martiniplaza te Groningen. Aan deze dag werken diverse hulpverleningsinstanties mee zoals de politie, brandweer, Ambulancezorg, Bosbrandweer, Defensie en Justitie. Naast alle hulpdiensten is er ook een grote informatiemarkt op het gebeid van veiligheid, zoals brand- en inbraak preventie, voorkomen van blikseminslag, BHV, reanimatie, asbest sanering, veiligheidskleding, reddingsduiken, aardbevingsschade en nog veel meer…

Graag zouden wij u als standhouder willen verwelkomen. Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden via [email protected] of bel rechtreeks met Martin Nuver via 0653701808. Graag tot ziens op zaterdag 16 juni 2018 in Groningen.

Zie video van vorig jaar

Bestrating.nl wordt weer de hoofdsponsor, de nieuwe subsponsor dit jaar is www.101bhv.nl