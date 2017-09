14-09-2017, P. Wind foto en M. Dol foto

Koningsdag 2018 in stad Groningen (Video)

Groningen - Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn vrijdag 27 april 2018 aanwezig bij de viering van Koningsdag in Groningen, hoofdstad van de provincie Groningen.

Dat nieuws maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandag 14-09-17 bekend. Burgemeester Peter den Oudsten en commissaris van de Koning René Paas reageren om 16:00 uur namens de gemeente en provincie zeer verheugd op het bericht.

‘Wij vinden het fantastisch dat we het Koningspaar, na Koninginnedag 2004 en het officiële eerste bezoek in mei 2013, weer mogen verwelkom in onze stad.’ aldus burgemeester en de commissaris.

Programma

De komende maanden gaat de gemeente aan de slag met de organisatie van Koningsdag 2018. Het programma zal tot stand komen in samenspraak met een groot aantal organisaties.

Kort voor Koningsdag maakt de Rijksvoorlichtingsdienst bekend welke Leden van het Koninklijke Huis naar Groningen komen.

Op vrijdag 27 april 2018 wordt Koningsdag in heel Nederland gevierd, de koning zal dan 51 jaar oud worden.

Anp