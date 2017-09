14-09-2017, Jeroen Bos/ 112Groningen.nl

Ongeval Oude Rijksweg in Scheemda

Scheemda - Bij een ongeluk in Scheemda is één persoon gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Oude Rijksweg bij de kruising met de Dotterbloem.

De twee voertuigen kwamen met elkaar in botsing door een voorrangsfout. Het slachtoffer kon ter plekke behandeld worden in de ambulance. Eén voertuig is afgesleept door een berger.